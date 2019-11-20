20.11.2019 17:49

Растрата в 435 тысяч: предпринимателю грозит до пяти лет за решеткой

Перед судом предстанет предприниматель, который не заметил завладения бюджетными средствами при ремонте скважины



//dozor.kharkov.ua

Харьковская местная прокуратура №6 направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который осуществлял свою деятельность в соответствии с квалификационным сертификатом инженера технического надзора и допустил служебную халатность, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщил и.о. руководителя местной прокуратуры Александр Хлыстов, в 2016 году предприниматель заключил договор с одним из поселковых советов Харьковской области на выполнение работ по техническому надзору и отдельных функций заказчика по строительству эксплуатационной скважины для водоснабжения населения одного из населенных пунктов Харьковского района.

Общая сумма договора составила около 2 млн. грн.

Экспертным путем подтверждено, что исполнитель (руководитель ООО) завысил расценки выполненых работ п почти на 435 тыс. грн.

Однако предприниматель, который должен был осуществлять по договору технический надзор за выполнением работ, этого не заметил.

Служебная халатность предпринимателя причинила государству ущерб на сумму 435 тыс. грн.

За совершение указанного преступления предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом до двухсот пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Вместе с тем, в октябре этого года Харьковской местной прокуратурой №6 направлено в суд обвинительный акт в отношении главы ООО, завладел чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и совершил служебный подлог (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины ).

Руководитель ООО завысил выполнены работы по указанной реконструкции и внес в официальные документы ложные сведения о стоимости проведенного ремонта.

За совершение преступлений руководителю ООО грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.