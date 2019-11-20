Вандализм на Салтовке: разбито окно в трамвае (ВИДЕО)

Очевидцы сообщают об очередной хулиганской выходке.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, хулиганы на Салтовке разбили окно в транспорте.
На этот раз пострадал вагон 26-го трамвая в районе Героев Труда.
День отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви.
Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без существенных осадков. Ухудшение видимости до 500 м
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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давл.:
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