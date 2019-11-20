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20.11.2019  19:53   

Вандализм на Салтовке: разбито окно в трамвае (ВИДЕО)

Очевидцы сообщают об очередной хулиганской выходке.


//t.me

Как сообщают очевидцы в соцсетях, хулиганы на Салтовке разбили окно в транспорте. 

На этот раз пострадал вагон 26-го трамвая в районе Героев Труда.

 

Тэги:  вандалы, разбили окно, харьков
 
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