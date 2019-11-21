21.11.2019 12:49

Разбойник под кроватью: ворвался в дом, чуть не задушил хозяйку и спрятался от полиции

Итог преступления - 600 гривен добычи, тюрьма и 10 000 компенсации избитой хозяйке "заброшки".



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Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который проник в чужой дом и напал на хозяйку.

Согласно результатам расследования, преступление призошло в ноябре 2018 года.

Напившись с приятелями, мужчина, вооружившись металлической палкой, разбил ею окно соседского дома и залез в него.

Пошари внутри и забрав паспорт хозяйки и 600 гривен, грабитель увидел потерпевшую - она держала в руках электрошокер.

Преступник пригрозил женщине, что ударит ее палкой, и заставил выбросить средство самозащиты.

Жертва стала звать на помощь, а разбойник избил ее и пытался душить.

Услышав, что в доме - полицейские, преступник залез под кровать.

Вины своей преступник не признал, отрицал, что угрожал убить хозяйку, признавая себя гранибетелем, но не разбойников.

Мужчина также заявил, что думал, что этот дом - заброшен

Суд приговорил обвиняемого к 7,5 годам тюрьмы и выплате пострадавшей хозяйке 10 000 грн.

На данный момент идет срок подачи апелляции.