Главная Новости Криминал и происшествия Разбойник под кроватью: ворвался в дом, чуть не задушил хозяйку и спрятался от полиции
21.11.2019  12:49   

Разбойник под кроватью: ворвался в дом, чуть не задушил хозяйку и спрятался от полиции

Итог преступления - 600 гривен добычи, тюрьма и 10 000 компенсации избитой хозяйке "заброшки".


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Лозовской горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который проник в чужой дом и напал на хозяйку. 
 
Согласно результатам расследования, преступление призошло в ноябре 2018 года.
 
Напившись с приятелями, мужчина, вооружившись металлической палкой, разбил ею окно соседского дома и залез в него.
 
Пошари внутри и забрав паспорт хозяйки и 600 гривен, грабитель увидел потерпевшую - она держала в руках электрошокер.
 
Преступник пригрозил женщине, что ударит ее палкой, и заставил выбросить средство самозащиты.
 
Жертва стала звать на помощь, а разбойник избил ее и пытался душить.
 
Услышав, что в доме - полицейские, преступник залез под кровать.
 
Вины своей преступник не признал, отрицал, что угрожал убить хозяйку, признавая себя гранибетелем, но не разбойников.
 
Мужчина также заявил, что думал, что этот дом - заброшен
 
Суд приговорил обвиняемого к 7,5 годам тюрьмы и выплате пострадавшей хозяйке 10 000 грн.
 
На данный момент идет срок подачи апелляции.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  разбойники, ограбление, харьков, лозовая
 
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