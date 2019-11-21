На Биологической «ледовое побоище» (ВИДЕО)

Прорыв магистрального водопровода вызвал утренний гололед и череду аварий
Социальные сети разгоняют ролики, в которых отсняты результаты утреннего ДТП.
По версии очевидцев аварии вызваны легким гололедом на месте аварии магистрального водопровода.
В комментариях отмечается, что несколько происшествий случилось буквально на паре сотен метров дороги.
Кто больше виноват - лысая летняя резина или водители будут выяснять полицейские.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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