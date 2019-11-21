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21.11.2019  09:53   

На Биологической «ледовое побоище» (ВИДЕО)

Прорыв магистрального водопровода вызвал утренний гололед и череду аварий


://facebook.com

Социальные сети разгоняют ролики, в которых отсняты результаты утреннего ДТП.

По версии  очевидцев аварии вызваны легким гололедом на месте аварии магистрального водопровода.

В комментариях отмечается, что несколько происшествий случилось буквально на паре сотен метров дороги.

Кто больше виноват - лысая летняя резина или водители будут выяснять полицейские.

 

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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