На Биологической «ледовое побоище» (ВИДЕО)

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 21 ноября День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.

Мороз и солнце: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 21 ноября Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.