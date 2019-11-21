21.11.2019 10:11

В Харькове - пожар на оборонном заводе

На территории предприятия «ФЭД» работают несколько экипажей спасателей



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Об этом сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

«Автоматически поехали по «третьему номеру» (У завода «ФЭД» третий номер сложности - ред.), Независимо от того, что бы там ни было, все равно будут выезжать по «третьему номеру».

Это значит, что в случае возгорания туда автоматически направляется 9 автоцистерн. По приезду, если сложность не подтверждается, то все машины, которые не успели доехать до объекта, отправляются обратно. В этот раз уровень не подтвердился. На заводе было 4 автоцистерны и одна автолестница. Отбой «третьему номеру».

Предварительно, в подвале - короткое замыкание в электрокабели, там около 0,5 кв.м. Какое это помещение, кому принадлежит, сейчас устанавливается», - прокомментировал Лупандин.

Он отметил, что сейчас устанавливаются подробности происшествия.

Какое это помещение, кому принадлежит, сейчас устанавливается, - сказал Лупандин.

Он отметил, что сейчас выясняются подробности происшествия. В пресс-службе "ФЭД" сообщили, что задымление произошло в подвале цеха №22, на месте работают спасатели.