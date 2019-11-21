В Харькове - пожар на оборонном заводе

На территории предприятия «ФЭД» работают несколько экипажей спасателей
Об этом сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
«Автоматически поехали по «третьему номеру» (У завода «ФЭД» третий номер сложности - ред.), Независимо от того, что бы там ни было, все равно будут выезжать по «третьему номеру».
Это значит, что в случае возгорания туда автоматически направляется 9 автоцистерн. По приезду, если сложность не подтверждается, то все машины, которые не успели доехать до объекта, отправляются обратно. В этот раз уровень не подтвердился. На заводе было 4 автоцистерны и одна автолестница. Отбой «третьему номеру».
Предварительно, в подвале - короткое замыкание в электрокабели, там около 0,5 кв.м. Какое это помещение, кому принадлежит, сейчас устанавливается», - прокомментировал Лупандин.
Он отметил, что сейчас устанавливаются подробности происшествия.
Какое это помещение, кому принадлежит, сейчас устанавливается, - сказал Лупандин.
Он отметил, что сейчас выясняются подробности происшествия. В пресс-службе "ФЭД" сообщили, что задымление произошло в подвале цеха №22, на месте работают спасатели.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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