В парке Горького из-за вандалов закрыли популярный аттракцион

Канатная дорога не работает. Ее временно закрыли на плановое техобслуживание, сообщили в пресс-службе парка Горького.
пециалисты проверят исправность всех технических частей аттракциона. Детали, которые вышли из строя, заменят. Также приведут в надлежащий вид кабинки, которые пострадали от рук пассажиров-вандалов.
По предварительным данным, завершить ремонт планируется до 12 декабря.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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