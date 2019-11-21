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21.11.2019  10:27   

В парке Горького из-за вандалов закрыли популярный аттракцион

Канатная дорога не работает. Ее временно закрыли на плановое техобслуживание, сообщили в пресс-службе парка Горького.


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пециалисты проверят исправность всех технических частей аттракциона. Детали, которые вышли из строя, заменят. Также приведут в надлежащий вид кабинки, которые пострадали от рук пассажиров-вандалов.

По предварительным данным, завершить ремонт планируется до 12 декабря.

Источник:   ГХ
 Тэги:  ремонт, парк, харьков, канатная дорога
 
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