Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова велосипедист пострадал под колесами иномарки (ФОТО)
21.11.2019  13:32   

В центре Харькова велосипедист пострадал под колесами иномарки (ФОТО)

Столкновение произошло 20 ноября около 20:30 на ул. Пушкинской, 36.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Subaru и велосипедист.

По предварительной информации, медики госпитализировали в больницу велосипедиста.

Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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