В центре Харькова велосипедист пострадал под колесами иномарки (ФОТО)

Столкновение произошло 20 ноября около 20:30 на ул. Пушкинской, 36.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Subaru и велосипедист.
По предварительной информации, медики госпитализировали в больницу велосипедиста.
Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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