Главная Новости Криминал и происшествия Отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу и при аресте пытался покончить с собой
21.11.2019  14:09   

Отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу и при аресте пытался покончить с собой

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Люботинского отделения полиции.


// Facebook

Родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина принудил несовершеннолетнюю к половому контакту.


Полицейские задержали 49-летнего злоумышленника в Люботине. Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  изнасилование, полиция, харьков
 
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