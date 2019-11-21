21.11.2019 14:19

Украл 130 тысяч гривен: вынесен приговор чиновнику-аферисту

Мошенник переводил госсредства себе на счет.



//galnet.fm

Первомайская местная прокуратура доказала в суде вину бухгалтера одного из сельсоветов Сахновщинского района Харьковской области в присвоении и растрате бюджетных средств (ч. 2 ст.191 УК Украины).

В течение почти двух лет чиновник перечислял средства из бюджета на собственный банковский счет, искажая данные бухгалтерского учета. В результате бюджет сельсовета потерял почти 130 000 гривен.

12 ноября 2019 Первомайский районный суд Харьковской области признал бухгалтера виновным и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в течение 3 лет.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о взыскании с обвиняемого ущерба в размере почти 130 000 гривен.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.