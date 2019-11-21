21.11.2019 14:19
Украл 130 тысяч гривен: вынесен приговор чиновнику-аферисту
Мошенник переводил госсредства себе на счет.
//galnet.fm
Первомайская местная прокуратура доказала в суде вину бухгалтера одного из сельсоветов Сахновщинского района Харьковской области в присвоении и растрате бюджетных средств (ч. 2 ст.191 УК Украины).
В течение почти двух лет чиновник перечислял средства из бюджета на собственный банковский счет, искажая данные бухгалтерского учета. В результате бюджет сельсовета потерял почти 130 000 гривен.
12 ноября 2019 Первомайский районный суд Харьковской области признал бухгалтера виновным и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в течение 3 лет.
Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о взыскании с обвиняемого ущерба в размере почти 130 000 гривен.
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.