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21.11.2019  14:19   

Украл 130 тысяч гривен: вынесен приговор чиновнику-аферисту

Мошенник переводил госсредства себе на счет.


//galnet.fm
Первомайская местная прокуратура доказала в суде вину бухгалтера одного из сельсоветов Сахновщинского района Харьковской области в присвоении и растрате бюджетных средств (ч. 2 ст.191 УК Украины).
 
В течение почти двух лет чиновник перечислял средства из бюджета на собственный банковский счет, искажая данные бухгалтерского учета. В результате бюджет сельсовета потерял почти 130 000 гривен.
 
12 ноября 2019 Первомайский районный суд Харьковской области признал бухгалтера виновным и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в течение 3 лет.
 
Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о взыскании с обвиняемого ущерба в размере почти 130 000 гривен.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, воровство, харьков, афера
 
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