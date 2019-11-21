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21.11.2019  14:49   

ДТП: вспыхнувший микроавтобус подогрел обстановку на студеной трассе (ВИДЕО)

Об инциденте на дороге сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщили очевидцы, на Окружной дороге на ходу у бусика загорелось содержимое кузова.

 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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