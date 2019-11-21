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21.11.2019  15:51   

В Харькове вынесен первый вердикт по домашнему насилию

В Первой столице приступили к работе мобильные группы реагирования на факты совершения домашнего насилия, созданные на базе Киевского, Слободского и Немышлянского отделов полиции и функционирующие в круглосуточном режиме.


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Как сообщили в патрульной полиции Харьковской области, за первые месяцы группы 406 раз выезжали по жалобам на домашнее насилие, составлены 135 протоколов об административных правонарушениях, вынесены 89 срочных запретительных предписаний.

Недавно в Харькове состоялись два больших мероприятия, посвященных реагированию на случаи совершения домашнего насилия. Первое – это круглый стол по вопросам институционализации услуг для лиц, которые пострадали от домашнего насилия и насилия по признаку пола в рамках проекта «Комплексный подход к решению проблемы насилия в отношении девушек и женщин в Украине». Второе – двухдневный тренинг на тему «Усиление эффективности межсекторного реагирования и взаимодействия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола», организованный представительством Фонда ООН в сфере народонаселения в Украине (UNFPA Ukraine).

Эти мероприятия, на которых присутствовали все субъекты реагирования на случаи совершения домашнего насилия, показали, что в сравнении с прошлыми годами существенно изменилась ситуация с противодействием подобным явлениям. Полицейские, социальные работники, педагоги, сотрудники медицинских учреждений, представители общественных организаций и кризисных центров обсудили вопросы предоставления качественных услуг, проведения информационной кампании и координации действий в ситуациях противодействия домашнему насилию.

Тем временем пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что не так давно один из районных судов столицы вынес первый вердикт по делу о домашнем насилии, приговорив 33-летнего мужчину к трем месяцам ареста.

Как установило следствие, осужденный преднамеренно и систематически словесно оскорблял свою жену, запугивал, унижал ее и угрожал ей физической расправой. Насилие совершалось в однокомнатной квартире на глазах у малолетних детей. С января по октябрь 2019 года мужчину девять раз привлекали к административной ответственности за совершение домашнего насилия по ч.2 ст.173 Кодекса об административных правонарушениях. Однако составление админпротоколов ничуть не образумило грубияна и не изменило его поведения по отношению к жене. В результате насильник получил три месяца ареста, его взяли под стражу в зале суда по ч.1 ст.126 Уголовного кодекса Украины (психологическое и физическое насилие в семье).

Напомним также, что Кабмин одобрил создание кол-центра для реагирования на случаи домашнего насилия и оказания консультационной и психологической помощи пострадавшим.

Источник:   ВХ
 Тэги:  насилие, суд, харьков, пресечение, домашнее
 
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