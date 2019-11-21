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21.11.2019  16:11   

Разворовывали земли заповедника: прокуратура занялась чиновниками

Под Харьковом незаконно раздавались земли природно-заповедного фонда.


livejournal.com
Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство по фактам незаконного отчуждения земель природно-заповедного фонда, находящихся в пределах ландшафтного парка «Великобурлукская степь».
 
Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в становлении, что должностными лицами ГУ Госгеокадастра в Харьковской области и Великобурлукской райгосадминистрации в соответствующие периоды передано в собственность и долгосрочную аренду земли, относящиеся к категории земель природно-заповедного фонда и находятся в пределах регионального ландшафтного парка «Великобурлукский степь».
 
В состав парка входят такие зоологические заказники общегосударственного значения, как «Катериновский» и «Бурлукский».
 
В соответствии с требованиями действующего законодательства земли природно-заповедного фонда вообще не могут быть переданы в частную собственность, а изменить их целевое назначение возможно только в исключительных случаях для общественных нужд по согласованию с Кабинетом Министров Украины.
 
Однако, в течение 2018-2019 годов служебные лица ГУ Госгеокадастра в Харьковской области незаконно изменили целевое назначение земельных участков парка площадью 312 га с земель природно-заповедного фонда на земли сельскохозяйственного назначения.
 
В дальнейшем своими приказами безвозмездно передали 13 га особо ценных земель в собственность частных лиц. А другие земельные участки были подготовлены для дальнейшего отчуждения из собственности и пользования государства.
 
Кроме того, должностные лица Великобурлукской районной государственной администрации Харьковской области в 2002-2006 годах соответствующими распоряжениями безвозмездно незаконно передали в частную собственность 38 га земель указанной категории. Также незаконно передали в пользование сроком на 49 лет два водных объекта, площадью 37 га, принадлежащих к природно-заповедного фонда.
 
Стоимость земли площадью почти 400 га незаконно выбыла из государственной собственности и пользования, а также целевое назначение которого незаконно изменено для дальнейшего отчуждения, составляет примерно 300 млн. Грн.
 
По указанным фактам прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
 
Сейчас решается вопрос о предъявлении исков о признании незаконными и отмене соответствующих приказов Держгеокадастру и распоряжений райгосадминистрации, с целью возвращения государству земель, которые уже отчуждены, и предупреждение незаконного выбытия из собственности или пользования государства других земельных участков природно-заповедного фонда.
 
Работа прокуратуры области на указанном направлении продолжается.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, воровство, харьков
 
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