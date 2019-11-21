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21.11.2019  16:41   

Произошло жесткое ДТП под Харьковом (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсетей, крепкое ДТП произошло между между Васищево и Безлюдовкой.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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