Произошло жесткое ДТП под Харьковом (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщают пользователи соцсетей, крепкое ДТП произошло между между Васищево и Безлюдовкой.
Подробностей пока нет.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
влажн.:
давл.:
ветер: