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22.11.2019  09:35   

Стрелявшие в полицейского рецидивисты и их «решала» получили подозрение и предстанут перед судом

За хулиганские действия, драку и стрельбу в офицера полиции сообщники решили «окупиться» от следователя парой тысяч долларов США.


://hk.npu.gov.ua

Сотрудник полиции Харькова стал объектом нападения для трех местных жителей. 

В результате внезапно возникшего конфликта злоумышленники начали наносить ему телесные повреждения, а затем - открыли огонь из оружия, предварительно - карабина «Сайга». 

Чтобы не попасть за решетку за содеянное, сообщники передать через посредника взятку следователю полиции. Сам факт попытки передачи был задокументирован полицейскими в сентябре текущего года.
 

Во время проверки установили, что 34-летний полицейский батальона полиции особого назначения во внеслужебное время находился со знакомыми вблизи одного из городских кафе. 

На почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт между полицейским и тремя ранее неизвестными ему лицами. Перебранка переросла в избиение полисмена, а затем один из нападавших достал из своего автомобиля оружие, предварительно - карабин «Сайга». Осознавая, что силы неравны, сотрудник силового ведомства попытался покинуть место происшествия. Однако злоумышленники начали стрелять в его сторону, догнали, повалили на землю, начали бить ногами и прикладом карабина по голове до тех пор, пока мужчина не потерял сознания.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. По факту нападения следователи Московского отдела ГУНП в Харьковской области начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Показания свидетелей происшествия и сотрудника полиции, видео с камер наблюдения, выводы нескольких проведенных экспертиз позволили воссоздать обстоятельства инцидента, установить злоумышленников и собрать доказательную базу их причастности к преступлению. 

Виновниками происшествия оказались местные жители 22-32 лет, двое из них рецидивиств -  в прошлом привлекались к ответственности за сбыт наркотиков, кражи и вымогательство. 


Узнав, что полиция занимается расследованием вышеупомянутой дела, сообщники решили откупиться и избежать наказания. Для этого они делегировали своего знакомого в следственной полиции с предложением предоставление неправомерной выгоды в сумме 2 тысяч долларов США за возможность непривлечения их к ответственности.

Работники внутренней безопасности НПУ и следственного отдела Московского ОП, под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №4 задержали 29-летнего посредника, на передаче им взятки майору полиции.

Сейчас «решале»  уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины, а трем нападавшим на старшего сержанта полиции вручены подозрения по ч. 4 ст. 296 УК. 

За подкуп должностного лица и за групповое избиение харьковчанам грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, стрелок, взятка, харьков
 
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