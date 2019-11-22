22.11.2019 09:35

Стрелявшие в полицейского рецидивисты и их «решала» получили подозрение и предстанут перед судом

За хулиганские действия, драку и стрельбу в офицера полиции сообщники решили «окупиться» от следователя парой тысяч долларов США.



://hk.npu.gov.ua

Сотрудник полиции Харькова стал объектом нападения для трех местных жителей.

В результате внезапно возникшего конфликта злоумышленники начали наносить ему телесные повреждения, а затем - открыли огонь из оружия, предварительно - карабина «Сайга».

Чтобы не попасть за решетку за содеянное, сообщники передать через посредника взятку следователю полиции. Сам факт попытки передачи был задокументирован полицейскими в сентябре текущего года.







Во время проверки установили, что 34-летний полицейский батальона полиции особого назначения во внеслужебное время находился со знакомыми вблизи одного из городских кафе.

На почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт между полицейским и тремя ранее неизвестными ему лицами. Перебранка переросла в избиение полисмена, а затем один из нападавших достал из своего автомобиля оружие, предварительно - карабин «Сайга». Осознавая, что силы неравны, сотрудник силового ведомства попытался покинуть место происшествия. Однако злоумышленники начали стрелять в его сторону, догнали, повалили на землю, начали бить ногами и прикладом карабина по голове до тех пор, пока мужчина не потерял сознания.





Пострадавшего госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. По факту нападения следователи Московского отдела ГУНП в Харьковской области начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



Показания свидетелей происшествия и сотрудника полиции, видео с камер наблюдения, выводы нескольких проведенных экспертиз позволили воссоздать обстоятельства инцидента, установить злоумышленников и собрать доказательную базу их причастности к преступлению.

Виновниками происшествия оказались местные жители 22-32 лет, двое из них рецидивиств - в прошлом привлекались к ответственности за сбыт наркотиков, кражи и вымогательство.





Узнав, что полиция занимается расследованием вышеупомянутой дела, сообщники решили откупиться и избежать наказания. Для этого они делегировали своего знакомого в следственной полиции с предложением предоставление неправомерной выгоды в сумме 2 тысяч долларов США за возможность непривлечения их к ответственности.

Работники внутренней безопасности НПУ и следственного отдела Московского ОП, под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №4 задержали 29-летнего посредника, на передаче им взятки майору полиции.





Сейчас «решале» уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины, а трем нападавшим на старшего сержанта полиции вручены подозрения по ч. 4 ст. 296 УК.

За подкуп должностного лица и за групповое избиение харьковчанам грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.