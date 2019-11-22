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22.11.2019  09:49   

Представитель гос структуры в обход закона «нарезал» фермеру земли более чем на полмиллиона

Прокуратурой Харьковской области сообщено о подозрении одному из руководителей ГУ Держгеокадастру в Харьковской области по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).


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Установлено, что чиновник в начале 2016 года, имея полномочия по распоряжению землями государственной собственности сельскохозяйственного назначения, заключил дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды земли, который был в 2015 году признан судом недействительным. Таким образом он неправомерно передал в аренду фермерскому хозяйству земельный участок сельскохозяйственного назначения из земель запаса, общей площадью почти 25 га и стоимостью 545 тыс. Грн. Этими действиями подозреваемый нанес государству материальный ущерб в указанном размере.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  резерв, земля, харьков, коррупция
 
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