Главная Новости Криминал и происшествия Антимонопольный комитет оштрафовал харьковские фирмы на сотни тысяч гривен за сговор при участии в торгах порта «Южный»
22.11.2019  09:54   

Антимонопольный комитет оштрафовал харьковские фирмы на сотни тысяч гривен за сговор при участии в торгах порта «Южный»

Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины установило, что харьковские ООО «Энергорезерв» и ЗАО «Управление механизации «Южтрансстрой» сговорились участвуя в торгах, которые проводил в 2014 и 2015 г.г. морской торговый порт «Южный».


://facebook.com

Как сообщили в пресс-службе АМКУ,  порт в разных закупках интересовался выполнением маневровых работ тремя локомотивами на железнодорожных путях верхней и нижней площадок ГП «МТП «Южный». А также ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств и оборудования, а именно искал компанию, которая займется текущим ремонтом тепловоза.

В общем административная коллегия одесского отделения наложила штрафы по 272 тысячи гривен на каждого из участников.

«Согласно ч. 1 ст. 6 Закона антиконкурентными согласованными действиями являются согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, а пунктом 4 части 2 этой статьи установлено, что антиконкурентными согласованными действиями признаются согласованные действия, которые касаются искажения результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров . Согласно ч. 4 ст. 6 Закона, совершение антиконкурентных согласованных действий запрещается и влечет за собой ответственность в соответствии с законом», – заявили в АМКУ.

Источник:   Любимый город
 Тэги:  юрист, харьков, штраф, коррупция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.09 Спорт Харьковчанин завоевал четыре золотые медали на чемпионате Украины по гиревому спорту 13.06 Образование Лилия Гриневич меняет правила поступления в юридические ВУЗы 03.06 Власть Харьковский доцент будет представлять президента в Конституционном Суде
 
 

Видео

Інтернет-провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів у День Гідності та Свободи, у тому числі і у Харкові. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 