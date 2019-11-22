22.11.2019 09:54

Антимонопольный комитет оштрафовал харьковские фирмы на сотни тысяч гривен за сговор при участии в торгах порта «Южный»

Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины установило, что харьковские ООО «Энергорезерв» и ЗАО «Управление механизации «Южтрансстрой» сговорились участвуя в торгах, которые проводил в 2014 и 2015 г.г. морской торговый порт «Южный».



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Как сообщили в пресс-службе АМКУ, порт в разных закупках интересовался выполнением маневровых работ тремя локомотивами на железнодорожных путях верхней и нижней площадок ГП «МТП «Южный». А также ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств и оборудования, а именно искал компанию, которая займется текущим ремонтом тепловоза.

В общем административная коллегия одесского отделения наложила штрафы по 272 тысячи гривен на каждого из участников.

«Согласно ч. 1 ст. 6 Закона антиконкурентными согласованными действиями являются согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, а пунктом 4 части 2 этой статьи установлено, что антиконкурентными согласованными действиями признаются согласованные действия, которые касаются искажения результатов торгов, аукционов, конкурсов, тендеров . Согласно ч. 4 ст. 6 Закона, совершение антиконкурентных согласованных действий запрещается и влечет за собой ответственность в соответствии с законом», – заявили в АМКУ.