На рабочем месте угорел 42-летний сотрудник харьковского предприятия

В ночь на 22 ноября в Слободском районе спасатели обнаружили мертвым сотрудника ремонтно-строительного предприятия.
Ночное проишествие зафиксировали харьковские пожарные в производственном помещинии по адресу 2-й Орловский проезд.
Как отмечается в сводке проишествий за сутки: в 3:37 горела мебель в мастерской на территории РБП-11 (ремонтно - строительное предприятие) на площади 4 кв. метра. Во время пожара погиб от отравления угарным газом рабочий - мужчина 1977 г / р.
Даже в финансовых и деловых вопросах стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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