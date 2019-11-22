22.11.2019 10:40

На рабочем месте угорел 42-летний сотрудник харьковского предприятия

В ночь на 22 ноября в Слободском районе спасатели обнаружили мертвым сотрудника ремонтно-строительного предприятия.



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Ночное проишествие зафиксировали харьковские пожарные в производственном помещинии по адресу 2-й Орловский проезд.

Как отмечается в сводке проишествий за сутки: в 3:37 горела мебель в мастерской на территории РБП-11 (ремонтно - строительное предприятие) на площади 4 кв. метра. Во время пожара погиб от отравления угарным газом рабочий - мужчина 1977 г / р.