22.11.2019 11:11

Харьковские спасатели ликвидировали крупный пожар и предотвратили взрыв на частном подворье в ближнем пригороде (ФОТО)

21 ноября в 17:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который случился на территории частного домовладения, что на въезде Квитки Основьяненко, 6 в селе Подворки Дергачевского района Харьковской области.



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О большом пожаре поступило сразу несколько звонков. Люди сообщали о большом зареве на крыше частного дома.

К месту происшествия сразу направили оперативное отделение местного 62-го Пожарно-спасательного поста ГСЧС. Глава подразделения, учитывая большие размеры пожара, вызвал дополнительные силы и средства из Харькова. В то время площадь пожара составляла около 190 кв.м. Пламя охватило кровлю жилого дома и пристроенного к нему гаража по всей площади. Внутри гаража стояли 2 легковушки, которые тоже полностью горели.

Всего к ликвидации данного пожара были привлечены 4 пожарно-спасательных отделения ГСЧС и 2 отделения учебного подразделения Национального университета гражданской защиты Украины.

В ходе разведки пожара людей внутри горящих зданий не выявлено. Но установлено, что в гараже находились 4 газовых баллона с оксидом углерода. От высокой температуры они могли взорваться. Поэтому спасатели приняли все необходимые меры по их охлаждению и эвакуации из очага пожара.

На тушение огня спасатели подали 5 пожарных стволов и локализовали его в 19:00. Окончательная ликвидация этого пожара состоялась в 20:52.

Причина возникновения пожара устанавливается.