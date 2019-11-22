22.11.2019 13:31

Утро с огоньком началось для жителей многожтажки на ХТЗ

В Индустриальном районе во время тушения пожара в 4-этажном жилом доме спасатели эвакуировали 9 его жителей.



// ГСЧС

О пожаре в доме по улице ул. Библика, 42 в Службу спасения сообщили 22 ноября в 9:25.

Когда два оперативных отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах прибыли на вызов, на кухне квартиры второго этажа горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.

Плотное задымление распространилось на верхние этажи и угрожало жителям дома.

Поэтому руководитель тушения пожара организовал эвакуацию людей наружу. Под наблюдением спасателей 9 человек благополучно эвакуировались из опасной зоны.



В 9:38 пожар локализован, а в 10:15 полностью ликвидирован.

Причина его возникновения устанавливается. Пострадавших нет.