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22.11.2019  13:31   

Утро с огоньком началось для жителей многожтажки на ХТЗ

В Индустриальном районе во время тушения пожара в 4-этажном жилом доме спасатели эвакуировали 9 его жителей.


// ГСЧС

О пожаре в доме по улице ул. Библика, 42 в Службу спасения сообщили 22 ноября в 9:25.

Когда два оперативных отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах прибыли на вызов, на кухне квартиры второго этажа горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.

Плотное задымление распространилось на верхние этажи и угрожало жителям дома.

Поэтому руководитель тушения пожара организовал эвакуацию людей наружу. Под наблюдением спасателей 9 человек благополучно эвакуировались из опасной зоны.

В 9:38 пожар локализован, а в 10:15 полностью ликвидирован.

Причина его возникновения устанавливается. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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