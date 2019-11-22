Утро с огоньком началось для жителей многожтажки на ХТЗ

В Индустриальном районе во время тушения пожара в 4-этажном жилом доме спасатели эвакуировали 9 его жителей.
О пожаре в доме по улице ул. Библика, 42 в Службу спасения сообщили 22 ноября в 9:25.
Когда два оперативных отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах прибыли на вызов, на кухне квартиры второго этажа горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.
Плотное задымление распространилось на верхние этажи и угрожало жителям дома.
Поэтому руководитель тушения пожара организовал эвакуацию людей наружу. Под наблюдением спасателей 9 человек благополучно эвакуировались из опасной зоны.
В 9:38 пожар локализован, а в 10:15 полностью ликвидирован.
Причина его возникновения устанавливается. Пострадавших нет.
Даже в финансовых и деловых вопросах стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
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