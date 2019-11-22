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22.11.2019  13:59   

Пенсионерка откупила дочь у мошенников

84-летняя женщина передала незнакомому мужчине 65 000 гривен за непривлечение к уголовной ответственности ее дочери, которая, якобы, попала в ДТП.


// Facebook

21 ноября около 4:55 на мобильный телефон пенсионерки позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и для решения вопроса нужны деньги в сумме 6000 долларов США.

Уже через час возле квартиры по месту жительства женщина передала деньги злоумышленнику. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что дочь в полицию не попадала.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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