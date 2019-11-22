Утром из-за легковушки салтовчане не дождались 6 и 8 трамваев

22 ноября около 9.00 произошло дорожно-транспортное происшествие на Салтовском шоссе, 47/2.
Как собщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля Nissan Leaf, выезжая на шоссе по внутрикварртельной дороге, не пропустил трамвай, чем нарушил п.п. 10.2 ПДД Украины.
В результате произошло столкновение. Пострадавших в ДТП нет.
На водителя автомобиля "Nissan" патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
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