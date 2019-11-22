Главная Новости Криминал и происшествия Ушедшую в ночь девушку полиция вернула родителям
22.11.2019  14:37   

Ушедшую в ночь девушку полиция вернула родителям

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.


// Нацполиция

Об исчезновении 16-летней дочери в полицию 20 ноября сообщила ее мать. Девушка около 21:00 самовольно ушла из дома и не вернулась.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение девушки. Выяснилось, что она находилась у своего знакомого.

Несовершеннолетняя передана родителям. Полицейские ювенальной превенции провели с девушкой профилактическую беседу для недопущения таких фактов в будущем.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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