Ушедшую в ночь девушку полиция вернула родителям

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.
Об исчезновении 16-летней дочери в полицию 20 ноября сообщила ее мать. Девушка около 21:00 самовольно ушла из дома и не вернулась.
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение девушки. Выяснилось, что она находилась у своего знакомого.
Несовершеннолетняя передана родителям. Полицейские ювенальной превенции провели с девушкой профилактическую беседу для недопущения таких фактов в будущем.
Даже в финансовых и деловых вопросах стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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