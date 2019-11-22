22.11.2019 14:37

Ушедшую в ночь девушку полиция вернула родителям

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.



// Нацполиция

Об исчезновении 16-летней дочери в полицию 20 ноября сообщила ее мать. Девушка около 21:00 самовольно ушла из дома и не вернулась.



В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение девушки. Выяснилось, что она находилась у своего знакомого.



Несовершеннолетняя передана родителям. Полицейские ювенальной превенции провели с девушкой профилактическую беседу для недопущения таких фактов в будущем.