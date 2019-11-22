Под Харьковом трактор продырявил газовую трубу (ФОТО)

Полиция расследует факт повреждения трубы газопровода
Сообщение о происшествии поступило в Краснокутское отделение полиции 21 ноября в 00:23.
В ходе проверки правоохранители установили, что в поле между селами Оленевка и Качаловка Краснокутского района при обработке земельного участка трактор зацепил плугом газовую трубу, которая принадлежит ОАО "Харьковгаз". В результате происшествия произошла утечка газа. В настоящее время повреждения устранены.
По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Даже в финансовых и деловых вопросах стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
влажн.:
давл.:
ветер: