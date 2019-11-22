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22.11.2019  15:02   

Под Харьковом трактор продырявил газовую трубу (ФОТО)

Полиция расследует факт повреждения трубы газопровода


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в Краснокутское отделение полиции 21 ноября в 00:23.

В ходе проверки правоохранители установили, что в поле между селами Оленевка и Качаловка Краснокутского района при обработке земельного участка трактор зацепил плугом газовую трубу, которая принадлежит ОАО "Харьковгаз". В результате происшествия произошла утечка газа. В настоящее время повреждения устранены.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  труба, повреждение, полиция, харьков
 
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