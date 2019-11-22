22.11.2019 15:30

В частном доме под Харьковом огранизовали подпольный цех по массовому производству табака для курения кальяна (ФОТО)

Органами прокуратуры совместно с сотрудниками Нацполии и ГФС обнаружено место незаконного массового производства табака для курения кальяна.



//khar.gp.gov.ua

20 ноября 2019 проведены обыски, в ходе которых выявлено подпольное производство табака для курения кальяна на территории частных домовладений в Харькове и Павлограде, организованное двумя мужчинами. Кроме изготовления многокомпонентных смесей, указанные граждане занимались реализацией контрафактной продукции (ч. 2 ст. 204 УК Украины).



Во время обыска изъято около 300 кг листьев табака, 60 кг готовой контрафактной продукции, оборудования и около 10 000 пачек табака иностранного производства без марок акцизного налога с отсутствующей информацией о производителе, дате изготовления, условия хранения и медицинские предостережения.



В случае установления опасных для жизни и здоровья веществ в составе табака для курения кальяна фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об аресте изъятого имущества.\