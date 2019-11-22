Главная Новости Криминал и происшествия В частном доме под Харьковом огранизовали подпольный цех по массовому производству табака для курения кальяна (ФОТО)
22.11.2019  15:30   

В частном доме под Харьковом огранизовали подпольный цех по массовому производству табака для курения кальяна (ФОТО)

Органами прокуратуры совместно с сотрудниками Нацполии и ГФС обнаружено место незаконного массового производства табака для курения кальяна.


//khar.gp.gov.ua

20 ноября 2019 проведены обыски, в ходе которых выявлено подпольное производство табака для курения кальяна на территории частных домовладений в Харькове и Павлограде, организованное двумя мужчинами. Кроме изготовления многокомпонентных смесей, указанные граждане занимались реализацией контрафактной продукции (ч. 2 ст. 204 УК Украины).

Во время обыска изъято около 300 кг листьев табака, 60 кг готовой контрафактной продукции, оборудования и около 10 000 пачек табака иностранного производства без марок акцизного налога с отсутствующей информацией о производителе, дате изготовления, условия хранения и медицинские предостережения.

В случае установления опасных для жизни и здоровья веществ в составе табака для курения кальяна фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об аресте изъятого имущества.\

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  подпольный цех, табак, прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.04 Криминал и происшествия В Харькове подпольно шили «брендовую» одежду на миллионы гривен (ФОТО, ВИДЕО) 24.01 Криминал и происшествия В Харькове прикрыли подпольный цех, производящий 50 тонн «водки» месяц (ФОТО) 03.06 Власть Цех по производству бодяги на миллион прикрыли на Харьковщине (ФОТО)
 
 

Видео

Інтернет-провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів у День Гідності та Свободи, у тому числі і у Харкові. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 