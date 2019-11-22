Авария: на харьковской трассе до тла сгорела фура (ВИДЕО)

О фургоне, от которого остался один остов, сообщают очевидцы
Как сообщают очевидцы, на трассе Киев-Харьков произошло ЧП.
Полностью сгорела фура.
От нее остался один остов.
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