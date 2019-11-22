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22.11.2019  15:19   

Авария: на харьковской трассе до тла сгорела фура (ВИДЕО)

О фургоне, от которого остался один остов, сообщают очевидцы


//t.me

Как сообщают очевидцы, на трассе Киев-Харьков произошло ЧП.

Полностью сгорела фура.

От нее остался один остов.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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