22.11.2019 15:49

Смерть на детской площадке: обнаружен труп мужчины (ФОТО)

Умерший на лавочке харьковчанин был любившим алкоголь бездомным.



//t.me

Как сообщают соцсети и подтверждает ГУ Нацполиции, труп был найден на детской площалке по улице Героев Труда, 12 в 07:30 22 ноября в Киевском районе Харькова.

Мужчина спал на лавочке ночью.

От чего именно наступила смерть пока неизвестно.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Стражи порядка установили личность мужчины - им оказался 52-летний гражданин без определенного места жительства, который злоупотреблял алкоголем.

На его теле следов насильственной смерти не обнаружили.

О трагедии сообщили родственникам харьковчанина.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "природная смерть".