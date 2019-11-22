22.11.2019 15:49
Смерть на детской площадке: обнаружен труп мужчины (ФОТО)
Умерший на лавочке харьковчанин был любившим алкоголь бездомным.
//t.me
Как сообщают соцсети и подтверждает ГУ Нацполиции, труп был найден на детской площалке по улице Героев Труда, 12 в 07:30 22 ноября в Киевском районе Харькова.
Мужчина спал на лавочке ночью.
От чего именно наступила смерть пока неизвестно.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Стражи порядка установили личность мужчины - им оказался 52-летний гражданин без определенного места жительства, который злоупотреблял алкоголем.
На его теле следов насильственной смерти не обнаружили.
О трагедии сообщили родственникам харьковчанина.
Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "природная смерть".