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22.11.2019  15:49   

Смерть на детской площадке: обнаружен труп мужчины (ФОТО)

Умерший на лавочке харьковчанин был любившим алкоголь бездомным.


//t.me
Как сообщают соцсети и подтверждает ГУ Нацполиции, труп был найден на детской площалке  по улице Героев Труда, 12 в 07:30  22 ноября в Киевском районе Харькова. 
 
Мужчина спал на лавочке ночью.
 
От чего именно наступила смерть пока неизвестно.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
 
Стражи порядка установили личность мужчины - им оказался 52-летний гражданин без определенного места жительства, который злоупотреблял алкоголем.
 
На его теле следов насильственной смерти не обнаружили.
 
О трагедии сообщили родственникам харьковчанина.
 
Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "природная смерть".
 
Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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