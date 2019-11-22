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22.11.2019  15:55   

После череды минирований харьковские суды взяли под усиленную специализированную охрану

Сотрудники Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области взяли под охрану сразу четыре учреждения судебной власти.


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В перечне, в частности, помещения территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Харьковской области, Харьковского апелляционного суда, Харьковского регионального отделения Национальной школы судей Украины и Коминтерновского районного суда Харькова, передает «ЗиБ» со ссылкой на УСН.

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  суды, минирование охрана, харьков
 
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