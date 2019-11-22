Шоколадные конфеты «заряженные» наркотой не попали заключенному в СИЗО (ФОТО)

21 ноября 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
При досмотре посылки со сладостями, которые гражданка передавалю возлюбленому заключенному, было обнаружено 2 полиэтиленовых свертка с веществом белого цвета неизвестного происхождения, которые были скрыты в середине шоколадных конфет.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Даже в финансовых и деловых вопросах стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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