22.11.2019 17:18

Фиаско магазина и нарколаборатории: преступная пара любовников поймана копами (ФОТО, ВИДЕО)

Как выяснилось, сладкая парочка изготовляла и распространяла наркотики и психотропные вещества с помощью почты по Украине.



hk.npu.gov.ua

Работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области с участием Департамента противодействия наркопреступности НПУ, следственного отдела Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №1 разоблачили нескольких участников и организатора Интернет-магазина по продаже наркотиков.

20 ноября полицейские в ходе личного обыска обнаружили у пары - 22-летнего харьковчанина и его 20-летней пасии, около 150 граммов психотропного вещества PVP.

По их словам, вещество они отправляли и получали почтовыми переводами.

По данному факту следователем Холодногорского отдела полиции было открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения обыска в доме сожителей, обустроенную под нарколабораторий, работники полиции изъяли 200 граммов «амфетамина», 10 граммов психотропного вещества PVP, 50 граммов - каннабиса, 30 граммов - психотропного вещества МДМА, электронные весы, зип-пакеты для изготовления закладок, оборудование , химические реактивы, компоненты и устройства для изготовления «амфетамина».

Злоумышленники наладили криминальный бизнес.

Они изготавливали «амфетамин» и готовили его на отправку в другие регионы Украины, а также фасовали так называемые «закладки» и работали на Интернет-магазин по продаже наркотиков.

Сейчас 22-летний харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении девушки решается вопрос об избрании меры пресечения.

21 ноября в ходе проведения оперативных и следственных действий сотрудники Управления противодействия наркопреступности задержали организатора данного Интернет-магазина - 20-летнего мужчины. Во время обыска по месту его проживания в арендованной квартире обнаружено около 3 граммов «мефидрону», почти 5 граммов каннабиса, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки и черновые записи с черной бухгалтерией магазина.

Мужчина признался, что является организатором вышеуказанной Интернет-магазине и больше года работает на территории Харькова и других регионах Украины. С помощью почты такие наркотики, как PVP, амфетамин, и каннабис, отправлялись по всей территории государства. Кроме того, человек нанял частный дом и устроил его под нарколабораторию, где его сообщники изготовляли «амфетамин».

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.

22 ноября в Полтаве харьковские полицейские разоблачили 25-летнего местного жителя, который по почте получил посылку с наркотическим веществом. Во время личного досмотра у мужчины было обнаружено около 50 граммов амфетамина. Наркотические вещества он получил от Интернет-магазина для дальнейшего его сбыта путем «закладок».

Все изъятые наркотические вещества направлены на исследование. Устанавливаются другие преступные связи фигурантов и другие лица, которые могут быть причастны к указанной незаконной деятельности.