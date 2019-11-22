22.11.2019 17:31

Харьковские пограничники разоблачили наркосхему с дронами (ФОТО)

Современный способ перемещения «товара» за границу использовали наркодельцы из Кривого Рога.



// Facebook

Правонарушители доставляли автомобилем пакеты с каннабисом в один из приграничных районов Сумщины.



Вблизи линии государственной границы «товар» фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.



СБУ задержала двух торговцев во время очередного «воздушного сообщения»: в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны.



За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.



Разоблачили схему сотрудники УСБУ в Днепропетровской и Харьковскей областях под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.