Харьковские пограничники разоблачили наркосхему с дронами (ФОТО)

Современный способ перемещения «товара» за границу использовали наркодельцы из Кривого Рога.
Правонарушители доставляли автомобилем пакеты с каннабисом в один из приграничных районов Сумщины.
Вблизи линии государственной границы «товар» фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.
СБУ задержала двух торговцев во время очередного «воздушного сообщения»: в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны.
За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.
Разоблачили схему сотрудники УСБУ в Днепропетровской и Харьковскей областях под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.
Даже в финансовых и деловых вопросах стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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