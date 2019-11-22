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22.11.2019  17:31   

Харьковские пограничники разоблачили наркосхему с дронами (ФОТО)

Современный способ перемещения «товара» за границу использовали наркодельцы из Кривого Рога.


// Facebook

Правонарушители доставляли автомобилем пакеты с каннабисом в один из приграничных районов Сумщины.

Вблизи линии государственной границы «товар» фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.

СБУ задержала двух торговцев во время очередного «воздушного сообщения»: в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны.

За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.

Разоблачили схему сотрудники УСБУ в Днепропетровской и Харьковскей областях под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Тэги:  наркотики, пограничники, харьков
 
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