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22.11.2019  18:03   

Автомобиль пограничника облили кислотой (ВИДЕО)

На Харьковщине повредили авто пограничника, скорее всего, из-за его служебной деятельности.


// ГПСУ

Сегодня ночью в пгт Золочев на Харьковщине неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника одноименного отдела пограничной службы.

Утром офицер собирался на службу и обнаружил возле места проживания собственный автомобиль с поврежденными колесами и покрытием кузова (вследствие действия химического вещества, предварительно - кислоты).

Сейчас подробности происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции в сотрудничестве с офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, ведь вероятно злодеи испортили транспортное средство, чтобы запугать пограничника за его служебной деятельности.

В общем факты противоправного влияния на охранников рубежа случаются достаточно часто. В этом году зафиксировано более ста подобных случаев среди которых: 25 случаев применения насилия, 11 - повреждения имущества, 21 - угроза физического насилия, 52 - создание препятствий служебной деятельности.

 

Источник:   ГУ ГПСУ
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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