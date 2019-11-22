22.11.2019 18:03

Автомобиль пограничника облили кислотой (ВИДЕО)

На Харьковщине повредили авто пограничника, скорее всего, из-за его служебной деятельности.



// ГПСУ

Сегодня ночью в пгт Золочев на Харьковщине неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника одноименного отдела пограничной службы.



Утром офицер собирался на службу и обнаружил возле места проживания собственный автомобиль с поврежденными колесами и покрытием кузова (вследствие действия химического вещества, предварительно - кислоты).



Сейчас подробности происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции в сотрудничестве с офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, ведь вероятно злодеи испортили транспортное средство, чтобы запугать пограничника за его служебной деятельности.



В общем факты противоправного влияния на охранников рубежа случаются достаточно часто. В этом году зафиксировано более ста подобных случаев среди которых: 25 случаев применения насилия, 11 - повреждения имущества, 21 - угроза физического насилия, 52 - создание препятствий служебной деятельности.