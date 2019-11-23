Харьковские взрывотехники провели разминирование в двух районах города

Пиротехники Главного управления ГСЧС обезвредили 76 взрывоопасных предметов.
22 ноября пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области были проведены мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Харьковском, Основянском и Новобаварский районах города и области.
Всего за сутки пиротехники осуществили 3 выезда и обезвредили 76 боеприпасов, среди которых 1 авиационная бомба ФАБ- 50, 8 минометных мин и 67 артснарядов разного калибра.
Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.
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