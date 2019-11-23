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23.11.2019  14:41   

Роковой «пинок» на трассе Киев- Харьков - Довжанский (ФОТО)

В результате удара автоледи потребовалась госпитализация.


://hk.npu.gov.ua

Авария произошла 23 ноября около 8:40 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский». Произошло столкновение автомобиля «Ford» под управлением 34-летнего мужчины с автомобилем «ВАЗ» под управлением 44-летней женщины, который двигался впереди.

В результате ДТП женщина получила незначительные телесные повреждения. Ее доставили в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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