Роковой «пинок» на трассе Киев- Харьков - Довжанский (ФОТО)

В результате удара автоледи потребовалась госпитализация.
Авария произошла 23 ноября около 8:40 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский». Произошло столкновение автомобиля «Ford» под управлением 34-летнего мужчины с автомобилем «ВАЗ» под управлением 44-летней женщины, который двигался впереди.
В результате ДТП женщина получила незначительные телесные повреждения. Ее доставили в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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