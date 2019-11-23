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23.11.2019  15:15   

Кровавое ДТП в Новобаварском районе (ФОТО, ВИДЕО)

В больницу с травмами госпитализировали двух человек, одну из пассажирок столкнувшихся авто спасти не удалось.


://hk.npu.gov.ua

Авария произошла 23 ноября около 10:54 на проспекте Любви Малой.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что по адресу произошло столкновение двух автомобилей «Fiat» и «Таврия». В результате ДТП 26-летний водитель «Таврии» доставили в больницу, 61-летняя пассажирка данной машины погибла. Также в медицинское учреждение госпитализировали 53-летнюю пассажирку второго автомобиля. 

Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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