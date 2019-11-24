Водитель элитного внедорожника не пропустил работягу-ВАЗ «пятерку», который ехал по главной дороге

В результате пришествия, произошедшего возле стадиона ХТЗ, пострадала только техника
23 ноября в Харькове на бульваре Богдана Хмельницкого, 27 произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.
Информация об аварии возле стадиона "ХТЗ" поступила правоохранителям в 10:20.
По данным копов, водитель внедорожника не пропустил ВАЗ-2105, который ехал по главной дороге.
В результате случившегося никто не пострадал. На мужчину, находившегося за рулем Lexus, составили админпротокол по статье 124 КУоАП ("нарушение правил дорожного движения").
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
влажн.:
давл.:
ветер: