24.11.2019 10:22

Водитель элитного внедорожника не пропустил работягу-ВАЗ «пятерку», который ехал по главной дороге

В результате пришествия, произошедшего возле стадиона ХТЗ, пострадала только техника



Фото: пресс-служба патрульной полиции Харьковской области

23 ноября в Харькове на бульваре Богдана Хмельницкого, 27 произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Информация об аварии возле стадиона "ХТЗ" поступила правоохранителям в 10:20.

По данным копов, водитель внедорожника не пропустил ВАЗ-2105, который ехал по главной дороге.

В результате случившегося никто не пострадал. На мужчину, находившегося за рулем Lexus, составили админпротокол по статье 124 КУоАП ("нарушение правил дорожного движения").