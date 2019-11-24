Главная Новости Криминал и происшествия Водитель элитного внедорожника не пропустил работягу-ВАЗ «пятерку», который ехал по главной дороге
24.11.2019  10:22   

Водитель элитного внедорожника не пропустил работягу-ВАЗ «пятерку», который ехал по главной дороге

В результате пришествия, произошедшего возле стадиона ХТЗ, пострадала только техника


Фото: пресс-служба патрульной полиции Харьковской области

23 ноября в Харькове на бульваре Богдана Хмельницкого, 27 произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Информация об аварии возле стадиона "ХТЗ" поступила правоохранителям  в 10:20.

По данным копов, водитель внедорожника не пропустил ВАЗ-2105, который ехал по главной дороге.

В результате случившегося никто не пострадал. На мужчину, находившегося за рулем Lexus, составили админпротокол по статье 124 КУоАП ("нарушение правил дорожного движения").

Источник:   newsroom
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.11 Криминал и происшествия «Пьяное» ДТП на Журавлевке: разбито шесть авто (ФОТО) 23.11 Криминал и происшествия Кровавое ДТП в Новобаварском районе (ФОТО, ВИДЕО) 23.11 Криминал и происшествия Роковой «пинок» на трассе Киев- Харьков - Довжанский (ФОТО)
 
 

Видео

Пенсионный возраст для женщин планируют пересмотреть
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 