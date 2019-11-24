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24.11.2019  11:11   

«Пьяное» ДТП на Журавлевке: разбито шесть авто (ФОТО)

Масштабное ДТП произошло в Харькове в субботу, 23 ноября.


://facebook.com

Как сообщают соцсети, водитель Skoda, находясь в состоянии алкоголького опьянения, разбил шесть автомобилей.

В одном из авто находился ребенок, который не пострадал.
 

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Источник:   sq
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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