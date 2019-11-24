«Пьяное» ДТП на Журавлевке: разбито шесть авто (ФОТО)

Масштабное ДТП произошло в Харькове в субботу, 23 ноября.
Как сообщают соцсети, водитель Skoda, находясь в состоянии алкоголького опьянения, разбил шесть автомобилей.
В одном из авто находился ребенок, который не пострадал.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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