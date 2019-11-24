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24.11.2019  12:12   

Внимание полицией разыскивается Денис Цуканов!

В Харькове разыскивается несовершеннолетний, сбежавший из центра реабилитации


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По данным полиции, сотрудники Московского отдела полиции устанавливают местонахождение Дениса Цуканова 2004 года рождения, который 15 ноября ушел из центра реабилитации и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет в желтую куртку с черными вставками, красную шапку с надписью "Nike".

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение разыскиваемого, сообщить по телефонам: 102, (057) 738-30-24, 063-720-21-75 или иным способом.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, побег, харьков, розык
 
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