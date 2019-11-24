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24.11.2019  13:31   

На Новых Домах пенсионер-водитель Chevrolet сбил пожилую женщину

В Харькове в результате ДТП пострадала 70-летняя женщина-пешеход


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По данным полиции, 23 ноября на бульваре Юрьева 76-летний водитель автомобиля Chevrolet совершил наезд на 70-летнюю женщину-пешехода. 

С незначительными повреждениями пострадавшую доставили в больницу.

Информация зарегистрирована в Едином учета Немышлянская отдела полиции.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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