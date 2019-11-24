На Новых Домах пенсионер-водитель Chevrolet сбил пожилую женщину

В Харькове в результате ДТП пострадала 70-летняя женщина-пешеход
По данным полиции, 23 ноября на бульваре Юрьева 76-летний водитель автомобиля Chevrolet совершил наезд на 70-летнюю женщину-пешехода.
С незначительными повреждениями пострадавшую доставили в больницу.
Информация зарегистрирована в Едином учета Немышлянская отдела полиции.
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