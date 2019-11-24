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24.11.2019  14:47   

Замыкание в электросчетчике вынудило спасателей эвакуировать 4 детей

Основянский район: во время тушения пожара в жилом доме спасатели эвакуировали шестерых харьковчан


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24 ноября в 07 : 12 в Службу спасения «101» поступило в сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: г.. Харьков, ул. Новодесятисажана, 14.

К месту происшествия были направлены 2 оперативных отделения 4 -й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. 

На момент их прибытия стало известно, что возгорание возникло в квартире в коробке электросчетчика . Горели домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Разведкой также было установлено, что плотное задымление распространилось по всем комнатам дома и угрожает его жителям. 

Руководитель тушения пожара организовал эвакуацию людей наружу. Под наблюдением спасателей благополучно эвакуировались из опасной зоны 6 человек, из них 4 детей (2012, 2015, 2016 и 2018 рождения) .

В 07 : 59 пожаров в локализован, а в 08 : 11 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара - короткое замыкание электросчетчика . Пострадало только имущество.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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