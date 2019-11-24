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24.11.2019  15:15   

Пожарные оперативно потушили возгорание в щитовой жилого дома (ВИДЕО)

Очеивидцы зафиксировали успешную ликвидацию вечернего возгорания в щитовой жилого дома.


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Вечером 23 ноября на пр.Науки, 39 загорелась щитовая в жилом доме. Спасатели обесточили многоэтажку и оперативно потушили пожар с помощью огнетушителя.

 

Источник:   ХС
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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