Пожарные оперативно потушили возгорание в щитовой жилого дома (ВИДЕО)

Очеивидцы зафиксировали успешную ликвидацию вечернего возгорания в щитовой жилого дома.
Вечером 23 ноября на пр.Науки, 39 загорелась щитовая в жилом доме. Спасатели обесточили многоэтажку и оперативно потушили пожар с помощью огнетушителя.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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