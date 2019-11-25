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25.11.2019  08:28   

На Научной не разъехались два гонщика (ФОТО)

На этот раз дорогу не поделили Porsche Cayenne и Chevrolet Aveo в воскресенье 24 ноября.


://facebook.com/h.saltovka

Кто куда спешил и кто кого не пропустил разбиралась на выходных патрульная полиция.

 

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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