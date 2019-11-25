На Научной не разъехались два гонщика (ФОТО)

На этот раз дорогу не поделили Porsche Cayenne и Chevrolet Aveo в воскресенье 24 ноября.
Кто куда спешил и кто кого не пропустил разбиралась на выходных патрульная полиция.
Деноь идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Старайтесь не давать воли обидам, тем более спонтанным.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
влажн.:
давл.:
ветер: