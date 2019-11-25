25.11.2019 08:28

На Научной не разъехались два гонщика (ФОТО)

На этот раз дорогу не поделили Porsche Cayenne и Chevrolet Aveo в воскресенье 24 ноября.



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Кто куда спешил и кто кого не пропустил разбиралась на выходных патрульная полиция.