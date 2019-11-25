25.11.2019 09:09

Топ-10 нарушений ПДД

За что чаще всего штрафовали в 2019 году и какие новые штрафы придумали на 2020-й.



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За десять месяцев 2019 года в Украине произошло почти 130 тыс. ДТП. Об этом рассказали в Департаменте патрульной полиции. Самыми распространенными причинами аварий называют несоблюдение скоростного режима, езду без ремня и вождение в состоянии алкогольного опьянения, пишет Auto.ria.

В полиции напомнили, что в 2020 году заработают новые правила дорожного движения, в частности, нетрезвое вождение будет рассматриваться как криминальное нарушение и повысятся штрафы. Кроме того, отменят трехмесячный срок давности, который правозащитники использовали как лазейку, чтобы «вытащить» водителя и избавить от ответственности.

Как выглядит топ-10 нарушений украинских водителей:

Десятку антирейтинга открывают перевозчики грузов. Штрафовали чаще всего водителей тяжеловесов за перегруз или за неправильную транспортировку опасных грузов. В 2019 году полицейские в отношении водителей грузовиков составили более 32 тыс. админпротоколов.

Пьяная езда. За 10 месяцев по 130-й статье КУоАП оформлено 52 034 нарушителя.

Другие нарушения. Нередко нарушителями ПДД ставали пешеходы. В этом году патрульным удалось привлечь к ответственности почти 56,5 тыс. граждан.

Около 59 тыс. протоколов - в отношении водителей, которые нарушали ПДД так, что это вынуждало других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры, чтобы избежать столкновения

52 043 случая было зафиксировано по статье 125 КУоАП - «другие нарушения ПДД», то есть такие, причины которых прямо не описаны в соответствующих статьях Админкодекса.

Нарушение правил, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, груза или домов. Правоохранители зафиксировали в текущем году более 80 тыс. таких нарушений.