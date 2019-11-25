25.11.2019 09:09
Топ-10 нарушений ПДД
За что чаще всего штрафовали в 2019 году и какие новые штрафы придумали на 2020-й.
://facebook.com
За десять месяцев 2019 года в Украине произошло почти 130 тыс. ДТП. Об этом рассказали в Департаменте патрульной полиции. Самыми распространенными причинами аварий называют несоблюдение скоростного режима, езду без ремня и вождение в состоянии алкогольного опьянения, пишет Auto.ria.
В полиции напомнили, что в 2020 году заработают новые правила дорожного движения, в частности, нетрезвое вождение будет рассматриваться как криминальное нарушение и повысятся штрафы. Кроме того, отменят трехмесячный срок давности, который правозащитники использовали как лазейку, чтобы «вытащить» водителя и избавить от ответственности.
Как выглядит топ-10 нарушений украинских водителей:
-
Десятку антирейтинга открывают перевозчики грузов. Штрафовали чаще всего водителей тяжеловесов за перегруз или за неправильную транспортировку опасных грузов. В 2019 году полицейские в отношении водителей грузовиков составили более 32 тыс. админпротоколов.
-
Пьяная езда. За 10 месяцев по 130-й статье КУоАП оформлено 52 034 нарушителя.
-
Другие нарушения. Нередко нарушителями ПДД ставали пешеходы. В этом году патрульным удалось привлечь к ответственности почти 56,5 тыс. граждан.
-
Около 59 тыс. протоколов - в отношении водителей, которые нарушали ПДД так, что это вынуждало других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры, чтобы избежать столкновения
-
52 043 случая было зафиксировано по статье 125 КУоАП - «другие нарушения ПДД», то есть такие, причины которых прямо не описаны в соответствующих статьях Админкодекса.
-
Нарушение правил, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, груза или домов. Правоохранители зафиксировали в текущем году более 80 тыс. таких нарушений.
-
Более 118,5 тыс водителей не имели при себе документов. При проверке полицейскими водители не смогли предоставить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто или страховой полис.
-
За езду без ремня оштрафовали 128 тыс. водителей.
-
Немало штрафов оформлено по второй части статьи 122 КУоАП. Она касается нарушений правил проезда перекрестков, проезда «на красный», обгона в неположенных местах, использования телефона за рулем, пользования световыми приборами с нарушением правил или их переоборудование без соблюдения стандартов. Всего зафиксировано 146 122 таких случая.
-
Водительская культура. По части первой статьи 122 Админкодекса за 10 месяцев патрульными вынесено 635 327 постановлений. Это нарушение скоростного режима (+20 км/ч от установленного лимита), игнорирование требований дорожных знаков и разметки, нарушение правил остановки и стоянки, непредоставление преимущества пешеходам.