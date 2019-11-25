Главная Новости Криминал и происшествия Топ-10 нарушений ПДД
25.11.2019  09:09   

Топ-10 нарушений ПДД

За что чаще всего штрафовали в 2019 году и какие новые штрафы придумали на 2020-й.


://facebook.com

За десять месяцев 2019 года в Украине произошло почти 130 тыс. ДТП. Об этом рассказали в Департаменте патрульной полиции. Самыми распространенными причинами аварий называют несоблюдение скоростного режима, езду без ремня и вождение в состоянии алкогольного опьянения, пишет Auto.ria.

В полиции напомнили, что в 2020 году заработают новые правила дорожного движения, в частности, нетрезвое вождение будет рассматриваться как криминальное нарушение и повысятся штрафы. Кроме того, отменят трехмесячный срок давности, который правозащитники использовали как лазейку, чтобы «вытащить» водителя и избавить от ответственности.

Как выглядит топ-10 нарушений украинских водителей:

  • Десятку антирейтинга открывают перевозчики грузов. Штрафовали чаще всего водителей тяжеловесов за перегруз или за неправильную транспортировку опасных грузов. В 2019 году полицейские в отношении водителей грузовиков составили более 32 тыс. админпротоколов.
  • Пьяная езда. За 10 месяцев по 130-й статье КУоАП оформлено 52 034 нарушителя.
  • Другие нарушения. Нередко нарушителями ПДД ставали пешеходы. В этом году патрульным удалось привлечь к ответственности почти 56,5 тыс. граждан.
  • Около 59 тыс. протоколов - в отношении водителей, которые нарушали ПДД так, что это вынуждало других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры, чтобы избежать столкновения
  • 52 043 случая было зафиксировано по статье 125 КУоАП - «другие нарушения ПДД», то есть такие, причины которых прямо не описаны в соответствующих статьях Админкодекса.
  • Нарушение правил, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, груза или домов. Правоохранители зафиксировали в текущем году более 80 тыс. таких нарушений.
  • Более 118,5 тыс  водителей не имели при себе документов. При проверке полицейскими водители не смогли предоставить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто или страховой полис.
  • За езду без ремня оштрафовали 128 тыс. водителей.
  • Немало штрафов оформлено по второй части статьи 122 КУоАП. Она касается нарушений правил проезда перекрестков, проезда «на красный», обгона в неположенных местах, использования телефона за рулем, пользования световыми приборами с нарушением правил или их переоборудование без соблюдения стандартов. Всего зафиксировано 146 122 таких случая.
  • Водительская культура. По части первой статьи 122 Админкодекса за 10 месяцев патрульными вынесено 635 327 постановлений. Это нарушение скоростного режима (+20 км/ч от установленного лимита), игнорирование требований дорожных знаков и разметки, нарушение правил остановки и стоянки, непредоставление преимущества пешеходам.
Источник:   ubr
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.11 Криминал и происшествия Полиция уточнила данные участников массового ДТП на Журавлевке 25.11 Криминал и происшествия На Научной не разъехались два гонщика (ФОТО) 24.11 Криминал и происшествия На Новых Домах пенсионер-водитель Chevrolet сбил пожилую женщину
 
 

Видео

Пенсионный возраст для женщин планируют пересмотреть
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 