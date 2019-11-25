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25.11.2019  09:41   

Харьковские спасатели ликвидируют возгорание в центре города (ФОТО)

Возгорание бытовки на территории зоопарка подтвердил помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.


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25 ноября, в 8:52 поступила информация о возгорании на улице Сумской, 35 (предварительно, территория Харьковского городского зоопарка). На площади около 40 кв.м горел бытовой вагончик.

На место происшествия были отправлены автоцистерна и аварийно-спасательный автомобиль. Продолжается ликвидация возгорания. По словам очевидцев из социальных сетей на месте возгорания 2 пожарные машины.

 

 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков
 
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