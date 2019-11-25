Харьковские спасатели ликвидируют возгорание в центре города (ФОТО)

Возгорание бытовки на территории зоопарка подтвердил помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
25 ноября, в 8:52 поступила информация о возгорании на улице Сумской, 35 (предварительно, территория Харьковского городского зоопарка). На площади около 40 кв.м горел бытовой вагончик.
На место происшествия были отправлены автоцистерна и аварийно-спасательный автомобиль. Продолжается ликвидация возгорания. По словам очевидцев из социальных сетей на месте возгорания 2 пожарные машины.
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В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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