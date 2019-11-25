25.11.2019 10:00

Полиция уточнила данные участников массового ДТП на Журавлевке

В результате столкновения сразу пяти авто серьезные травмы получил 32 летний водитель «BMW».



://hk.npu.gov.ua

23 ноября на улице Героев Труда, 2 произошло столкновение пяти транспортных средств - «Skoda» под управлением 35-летнего водителя, «BMW» под управлением 32-летнего водителя, «Audi» под управлением 36-летнего водителя, «Ssang Yong» под управлением 28-летнего водителя и «Renault» под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «BMW» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу с травмами головы.

На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Киевского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.