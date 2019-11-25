Полиция уточнила данные участников массового ДТП на Журавлевке

В результате столкновения сразу пяти авто серьезные травмы получил 32 летний водитель «BMW».
23 ноября на улице Героев Труда, 2 произошло столкновение пяти транспортных средств - «Skoda» под управлением 35-летнего водителя, «BMW» под управлением 32-летнего водителя, «Audi» под управлением 36-летнего водителя, «Ssang Yong» под управлением 28-летнего водителя и «Renault» под управлением 32-летнего водителя.
В результате ДТП водитель «BMW» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу с травмами головы.
На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Киевского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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