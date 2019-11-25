25.11.2019 10:40

У неисправной печи пострадала женщина: спасатели потратили на ликвидацию возгорания пару часов

24 ноября в 15:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Павлова, 4 в селе Тарановка Змиевского района.



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К месту происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС из районного центра. На момент прибытия спасателей в доме горела одна из комнат. Площадь пожара составила 20 кв.м. В результате пожара 59-летняя хозяйка дома получила отравление продуктами горения и была госпитализирована в Харьковскую областную клиническую больницу.

Спасатели локализовали пожар в 15:36 и в 17:45 полностью ликвидировали его.

По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печным отоплением.