Главная Новости Криминал и происшествия У неисправной печи пострадала женщина: спасатели потратили на ликвидацию возгорания пару часов
25.11.2019  10:40   

У неисправной печи пострадала женщина: спасатели потратили на ликвидацию возгорания пару часов

24 ноября в 15:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Павлова, 4 в селе Тарановка Змиевского района.


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К месту происшествия было направлено  отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС из районного центра. На момент прибытия спасателей в доме горела одна из комнат. Площадь пожара составила 20 кв.м. В результате пожара 59-летняя хозяйка дома получила отравление продуктами горения и была госпитализирована в Харьковскую областную клиническую больницу.

Спасатели локализовали пожар в 15:36 и в 17:45 полностью ликвидировали его.

По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печным отоплением.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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