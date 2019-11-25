У неисправной печи пострадала женщина: спасатели потратили на ликвидацию возгорания пару часов

24 ноября в 15:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Павлова, 4 в селе Тарановка Змиевского района.
К месту происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС из районного центра. На момент прибытия спасателей в доме горела одна из комнат. Площадь пожара составила 20 кв.м. В результате пожара 59-летняя хозяйка дома получила отравление продуктами горения и была госпитализирована в Харьковскую областную клиническую больницу.
Спасатели локализовали пожар в 15:36 и в 17:45 полностью ликвидировали его.
По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печным отоплением.
Деноь идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Старайтесь не давать воли обидам, тем более спонтанным.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
влажн.:
давл.:
ветер: