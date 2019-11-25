25.11.2019 11:13

В центре Харькова в элитном автомобиле сработало взрывное устройство (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Об проишествии сообщают очевидцы в соцсетях.



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Взрыв произошел на улице Чайковского, 6, утром 25 ноября. Взрывчатка сработала в автомобиле Nissan Qashqai, который был припаркован во дворе многоэтажного дома. Взрыв прогремел, когда в автомобиль садился водитель, отметили свидетели. По их данным, мужчина получил травмы, был госпитализирован.

В результате взрыва повреждены автомобили, припаркованные рядом, а также несколько окон дома. Вокруг авто рассыпаны осколки стекла, автомобиль получил значительные механические повреждения.

На месте работают правоохранители.

По данным СМИ, владелец автомобиля - Андрей Гагун - экс-сотрудник прокуратуры Харьковской области. Молодой человек является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.

Начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко подтвердил, что на улице Чайковского, 6, в Харькове сработало взрывное устройство.

По предварительным данным, взрывчатку подложили у машины была припаркована во дворе жилого дома, на асфальт. Что именно взорвалось, правоохранители устанавливают.

Сокуренко добавил, что погибших в результате взрыва нет.

По словам представителя ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, спасателей вызвали на место около 10:40.

По словам директора Центра неотложной помощи Виктора Забашты, информацию о взрыве медики получили от ГСЧС, на месте дежурит автомобиль скорой помощи.