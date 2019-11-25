Главная Новости Криминал и происшествия Подрыв авто в центре Харькова: Владелец машины назвал причины покушения
25.11.2019  11:45   

Подрыв авто в центре Харькова: Владелец машины назвал причины покушения

Адвокат Андрей Гагун, чей автомобиль взорвали в центре Харькова, неоднократно получал угрозы.


://kh.depo.ua

Об этом он заявил сегодня, 25 ноября, журналистам на месте преступления.

По словам Гагуна, он ведет адвокатскую деятельность. «Мне неоднократно поступали угрозы. Веду правозащитную деятельность, связываю со своей профессиональной деятельностью», - сказал он.

Мужчина отметил, что около трех лет проживает в доме у которого и произошло покушение. Гагун уточнил, что злоумышленники подложили взрывчатку под его автомобиль Toyota Camry, а не Nissan, как об этом сообщали очевидцы.

По словам Гагуна, взрывчатка была установлена ​​под автомобилем и сработала, когда он тронулся.

Адвокат добавил, что в результате взрыва получил лишь незначительные порезы рук.

Гагун также сообщил, что, по данным следователей, работающих на месте, под авто была установлена ​​самодельная взрывчатка.

По мнению адвоката, покушение связано с его профессиональной деятельностью. «Хотят запугать, чтобы перестал заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью», - сказал он, добавив, что неоднократно получал угрозы по телефону из засекреченных номеров, но серьезно к ним не относился.

В результате взрыва повреждены автомобили, припаркованные рядом, а также несколько окон дома. Вокруг авто рассыпаны осколки стекла, автомобиль получил значительные механические повреждения.

Владелец автомобиля - Андрей Гагун - экс-сотрудник прокуратуры Харьковской области. По данным СМИ, он является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  взрыв, харьков, авто, комментарий
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.11 Криминал и происшествия Взрыв в центре Харькова: Повреждены, по меньшей мере, четыре машины (ФОТО) 25.11 Криминал и происшествия В центре Харькова в элитном автомобиле сработало взрывное устройство (ФОТО, ОБНОВЛЕНО) 21.11 Криминал и происшествия В ближнем пригороде Харькова подорвали банкомат (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
 
 

Видео

Пенсионный возраст для женщин планируют пересмотреть
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 