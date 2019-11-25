25.11.2019 11:45

Подрыв авто в центре Харькова: Владелец машины назвал причины покушения

Адвокат Андрей Гагун, чей автомобиль взорвали в центре Харькова, неоднократно получал угрозы.



://kh.depo.ua

Об этом он заявил сегодня, 25 ноября, журналистам на месте преступления.

По словам Гагуна, он ведет адвокатскую деятельность. «Мне неоднократно поступали угрозы. Веду правозащитную деятельность, связываю со своей профессиональной деятельностью», - сказал он.

Мужчина отметил, что около трех лет проживает в доме у которого и произошло покушение. Гагун уточнил, что злоумышленники подложили взрывчатку под его автомобиль Toyota Camry, а не Nissan, как об этом сообщали очевидцы.

По словам Гагуна, взрывчатка была установлена ​​под автомобилем и сработала, когда он тронулся.

Адвокат добавил, что в результате взрыва получил лишь незначительные порезы рук.

Гагун также сообщил, что, по данным следователей, работающих на месте, под авто была установлена ​​самодельная взрывчатка.

По мнению адвоката, покушение связано с его профессиональной деятельностью. «Хотят запугать, чтобы перестал заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью», - сказал он, добавив, что неоднократно получал угрозы по телефону из засекреченных номеров, но серьезно к ним не относился.

В результате взрыва повреждены автомобили, припаркованные рядом, а также несколько окон дома. Вокруг авто рассыпаны осколки стекла, автомобиль получил значительные механические повреждения.

Владелец автомобиля - Андрей Гагун - экс-сотрудник прокуратуры Харьковской области. По данным СМИ, он является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.