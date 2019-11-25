Подрыв авто в центре Харькова: Владелец машины назвал причины покушения

Адвокат Андрей Гагун, чей автомобиль взорвали в центре Харькова, неоднократно получал угрозы.
Об этом он заявил сегодня, 25 ноября, журналистам на месте преступления.
По словам Гагуна, он ведет адвокатскую деятельность. «Мне неоднократно поступали угрозы. Веду правозащитную деятельность, связываю со своей профессиональной деятельностью», - сказал он.
Мужчина отметил, что около трех лет проживает в доме у которого и произошло покушение. Гагун уточнил, что злоумышленники подложили взрывчатку под его автомобиль Toyota Camry, а не Nissan, как об этом сообщали очевидцы.
По словам Гагуна, взрывчатка была установлена под автомобилем и сработала, когда он тронулся.
Адвокат добавил, что в результате взрыва получил лишь незначительные порезы рук.
Гагун также сообщил, что, по данным следователей, работающих на месте, под авто была установлена самодельная взрывчатка.
По мнению адвоката, покушение связано с его профессиональной деятельностью. «Хотят запугать, чтобы перестал заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью», - сказал он, добавив, что неоднократно получал угрозы по телефону из засекреченных номеров, но серьезно к ним не относился.
В результате взрыва повреждены автомобили, припаркованные рядом, а также несколько окон дома. Вокруг авто рассыпаны осколки стекла, автомобиль получил значительные механические повреждения.
Владелец автомобиля - Андрей Гагун - экс-сотрудник прокуратуры Харьковской области. По данным СМИ, он является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.
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