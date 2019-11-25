Главная Новости Криминал и происшествия Взрыв в центре Харькова: Повреждены, по меньшей мере, четыре машины (ФОТО)
25.11.2019  11:55   

Взрыв в центре Харькова: Повреждены, по меньшей мере, четыре машины (ФОТО)

На месте взрыва по улице Чайковского 6 работает следственно-оперативная группа.


://kh.depo.ua

В закрытом дворе по улице Чайковского 6 стоят минимум четыре автомобиля, на которых видны следы повреждений.

В частности, это очень сильно поврежден Nissan, Audi с разбитым лобовым стеклом, внедорожник Toyota с выбитым боковым окном и поврежденным корпусом и легковушка Toyota, остановился при въезде во двор, на котором несколько повреждены окна.

Кроме этого, в результате взрыва выбиты окна в квартирах до третьего этажа включительно, а также выбиты входные двери в подъезд, также повреждены элементы отделки дома.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  полиция, взрыв, харьков, авто, комментарий
 
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