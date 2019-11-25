25.11.2019 12:15

Полиция ввела план «Перехват» (ФОТО, ВИДЕО с места взрыва)

В результате взрыва в центре Харькова 25 ноября люди не пострадали. Заявитель сообщил, что возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль «Toyota Camry».



://hk.npu.gov.ua

Полиция объявила операцию «Перехват», чтобы задержать причастных к преступлению. Об этом сообщили в Отделе коммуникаций ГУ ЧП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, взрыв произошел около 10:13 25 ноября, автомобили, припаркованные у дома на улице Чайковской, получили механические повреждения. Целью злоумышленников была машина Toyota Camry.

В полиции считают, что подозреваемые в организации взрыва, могут передвигаться на синем Opel Vectra с Еврономером. Чтобы задержать их, в области введен план «Перехват». На месте взрыва работают правоохранители.

Информация о происшествии поступила в полицию 25 ноября около 10:13. Заявитель сообщил, что возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль «Toyota Camry».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Осуществляется комплекс мероприятий, направленный на выявление и задержание причастных к преступлению лиц.