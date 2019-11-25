Главная Новости Криминал и происшествия За рулем «француза» оказался водитель с 10-кратным превышением нормы алкоголя в крови
25.11.2019  13:34   

За рулем «француза» оказался водитель с 10-кратным превышением нормы алкоголя в крови

36 водителей с признаками опьянения зафиксировали харьковские патрульные за прошедшие выходные


// Патрульная полиция

Так, у водителя автомобиля Chevrolet, которого в ночь на понедельник патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения, результат освидетельствования на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер" составил 1.91 промилле, что превышает допустимую норму майжe в 10 раз.

Всего же жа прошедшие выходные патрульные полицейские получили 6️8 сообщений о дорожно-транспортных происшествия, из которых 9 - с пострадавшими и вынесли 719 постановлений за нарушение водителями правил дорожного движения.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  водитель, пьяный, драгер, полиция, харьков
 
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