25.11.2019 13:34

За рулем «француза» оказался водитель с 10-кратным превышением нормы алкоголя в крови

36 водителей с признаками опьянения зафиксировали харьковские патрульные за прошедшие выходные



// Патрульная полиция

Так, у водителя автомобиля Chevrolet, которого в ночь на понедельник патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения, результат освидетельствования на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер" составил 1.91 промилле, что превышает допустимую норму майжe в 10 раз.

Всего же жа прошедшие выходные патрульные полицейские получили 6️8 сообщений о дорожно-транспортных происшествия, из которых 9 - с пострадавшими и вынесли 719 постановлений за нарушение водителями правил дорожного движения.